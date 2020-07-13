ВНО по биологии сдавали более 74 тыс. человек, не допустили 21-го участника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во внешнем независимом оценивании по биологии, которое прошло сегодня, 13 июля, приняли участие 74 460 человек. Не было допущено к экзамену 21-го участника, в том числе 6 - с признаками респираторного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
"Во внешнем независимом оценивании по биологии приняли участие 74 460 человек - это 65,38% от общего количества зарегистрированных. К тестированию не допустили 21-го участника, из них 6-х - из-за обнаружены признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 39 общественных наблюдателей", - сообщили в МОН.
Отмечается, что порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по биологии будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.
"Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по биологии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещена по ссылке на сайте УЦОКО", - добавили в Министерстве.
В МОН напомнили, что остальные тестирования основной сессии ВНО - по географии и химии - состоятся 15 и 17 июля соответственно.
Как сообщал УНН, в ВНО по истории Украины приняли участие 178 714 человек, что составляет 67,7% от общего количества зарегистрированных.