ЗНО-2020: названо пороговий бал з біології

“З огляду на голосування маємо переважну більшість голосів, якими підтримано членами експертної комісії 22 тестових бали. За це рішення проголосували 15 членів комісії. Отже, рішення, щодо порогового балу з біології ухвалено. Пороговий бал „склав/не склав“ ЗНО з біології 2020 року встановлюється на рівні 22 тестових балів”, — заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Нагадаємо, у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології взяли участь 74 460 осіб. Не було допущено до іспиту 21-го учасника, зокрема 6 — з ознаками респіраторного захворювання.