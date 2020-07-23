ЗНО-2020: названо пороговий бал з біології
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Експертна комісія встановила пороговий бал ЗНО-2020 року з біології на рівні 22 балів. Про це стало відомо під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УНН.
“З огляду на голосування маємо переважну більшість голосів, якими підтримано членами експертної комісії 22 тестових бали. За це рішення проголосували 15 членів комісії. Отже, рішення, щодо порогового балу з біології ухвалено. Пороговий бал „склав/не склав“ ЗНО з біології 2020 року встановлюється на рівні 22 тестових балів”, — заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Нагадаємо, у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології взяли участь 74 460 осіб. Не було допущено до іспиту 21-го учасника, зокрема 6 — з ознаками респіраторного захворювання.