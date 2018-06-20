ВНО-2018: определены пороговые баллы по всем предметам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.
В среду 20 июня члены экспертной комиссии установили пороговый балл по истории Украины, что соответствует 26 тестовым баллам, по географии - 26, по физике - 12, по химии - 15 тестовым баллам.
Из истории Украины пороговый балл "сдал/не сдал" преодолели 85,81% участников внешнего независимого оценивания от общего количества лиц, принявших участие в тестировании по этому предмету; по географии - 87,67%, по физике - 83,18%, по химии - 89,51% участников тестирования.
Результаты ВНО по этим предметам будет размещено на информационных страницах 21 июня.
Напомним, ранее были определены пороговые баллы по украинскому языку и литературе, математике, биологии и иностранным языкам.
Как сообщал УНН, 15 июня было обнародовано результаты ВНО по семи предметам.