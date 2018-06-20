ЗНО-2018: визначено порогові бали з усіх предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
У середу 20 червня члени експертної комісії встановили пороговий бал з історії України, що відповідає 26 тестовим балам, з географії — 26, з фізики — 12, з хімії — 15 тестовим балам.
З історії України пороговий бал “склав/не склав” подолали 85,81% учасників зовнішнього незалежного оцінювання від загальної кількості осіб, які взяли участь у тестуванні з цього предмета; з географії — 87,67%, з фізики — 83,18%, з хімії — 89,51% учасників тестування.
Результати ЗНО із цих предметів буде розміщено на інформаційних сторінках 21 червня.
Нагадаємо, раніше було визначено порогові бали з української мови і літератури, математики, біології та іноземних мов.
Як повідомляв УНН, 15 червня було оприлюднено результати ЗНО із семи предметів.