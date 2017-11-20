ВНО-2018: обнародованы образцы тестов по иностранным языкам

"В 2018 году к сертификационным работам по иностранным языкам добавлена ​​новая часть - "Аудирование", - говорится в сообщении.

Для облегчения подготовки к ВНО и ознакомления будущих участников со структурой теста, центр опубликовал демонстрационные варианты тетрадей с английского, французского, немецкого, испанского языков, экземпляры бланков для переноса ответов, а также образцы аудиотекстов части "Аудирование".

"К демонстрационным вариантам включены задачи, по типам и количеству аналогичные тем, которые будут использоваться во время основной сессии ВНО по иностранным языкам", - говорится в сообщении.

Образцы тетрадей и аудиотекстов размещены в разделе "Предметы ВНО" в подразделениях "Задания сертификационной работы" по предметам: английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык.

Напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.