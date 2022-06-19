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Уничтожен пункт управления одной из армий рі - советник главы МВД

Уничтожен пункт управления одной из армий рі - советник главы МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Накануне был уничтожен командно-разведывательный пункт 20-й армии рф. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив, передает УНН.

Цитата

«Подтверждаю, что вчера был уничтожен пункт управления 20 армии рф. Но важное уточнение: это был не командный пункт, а командно-разведывательный центр. Туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. По потерям данных точных нет. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника», – заявил Андрусив в Telegram.

Напомним

Украинские Вооруженные Силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Донецкой области.

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