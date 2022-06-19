Знищено пункт управління однієї з армій рф - радник голови МВС

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«Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії рф. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника», – заявив Андрусів у Telegram.

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