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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43329 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Знищено пункт управління однієї з армій рф - радник голови МВС

Знищено пункт управління однієї з армій рф - радник голови МВС

Київ • УНН

 • 411268 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Напередодні було знищено командно-розвідувальний пункт 20-ї армії рф. Про це повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів, передає УНН.

Цитата

«Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії рф. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника», – заявив Андрусів у Telegram.

Нагадаємо

Українські Збройні Сили знищили диверсійно-розвідувальну групу у Донецькій області.

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