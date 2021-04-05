Снимается Ольга Куриленко: показали финальный трейлер фильма "Черная вдова"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Marvel опубликовала финальный трейлер фильма “Черная вдова”, где играет украинка Ольга Куриленко. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Direct
Детали
“Черная вдова” со Скарлетт Йоханссон выйдет 9 июля 2021. Украинка Ольга Куриленко появится в фильме “Черная вдова”, ее роль будет небольшой.
Сюжет основан на событиях предыдущей картины “Первый мститель: Противостояние”. По сюжету, шпионка Наташа Романофф, более известная как Черная Вдова, убегает и сталкивается с опасной сговору. Она вынуждена разобраться со своим шпионским прошлым.
Дополнительно
“Черная вдова” знаменует собой один из крупнейших проектов в карьере Куриленко, но это не первый ее опыт работы с блокбастерами. Куриленко сыграла девушку Бонда в фильме “Квант милосердия” 2008 года, 22-м фильме о Джеймсе Бонде, а потом появилась вместе с Томом Крузом в боевике “Обливион”.