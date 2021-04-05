Знімається Ольга Куриленко: показали фінальний трейлер фільму “Чорна вдова”

Деталі

“Чорна вдова” зі Скарлетт Йоханссон вийде 9 липня 2021 року. Українка Ольга Куриленко з’явиться у фільмі “Чорна вдова”, її роль буде невеликою.

Сюжет заснований на подіях попередньої картини “Перший месник: Протистояння”. За сюжетом, шпигунка Наташа Романофф, більш відома як Чорна Вдова, тікає і стикається з небезпечною змовою. Вона змушена розібратися зі своїм шпигунським минулим.

Додатково

“Чорна вдова” знаменує собою один з найбільших проектів в кар’єрі Куриленко, але це не перший її досвід роботи з блокбастерами. Куриленко зіграла дівчину Бонда у фільмі “Квант милосердя” 2008 року, 22-му фільмі про Джеймса Бонда, а потім з’явилася разом з Томом Крузом у бойовику “Облівіон”.