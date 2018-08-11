Съемочная группа фильма о Стусе пообещала доснять сцену с его адвокатом

"Понимая общественную значимость темы, учитывая количество просьб со стороны общественности вернуть сцену в фильм, мы за последние сутки собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность отреагировать на общественный запрос на присутствие в художественной картине о поэте эпизода суда с участием его адвоката... В ближайшее время сцену будет доснято, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом", - говорится в релизе.

Съемочная группа в своем заявлении также признала, что, "удаляя с последнего драфта сценария в числе и эту сцену, недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества".

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино безотлагательно собрать авторов фильма и общественность и сделать все возможное для того, чтобы в фильме об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе не было никаких искажений, и лента была показана правдиво и полностью.

Как сообщали украинские СМИ, из сценария фильма о Василие Стусе якобы выбросили сцену с Виктором Медведчуком, который в свое время был защитником украинского диссидента в суде.