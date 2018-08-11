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Знімальна група фільму про Стуса пообіцяла дозняти сцену з його адвокатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Знімальна група фільму "Стус" найближчим часом дозніме сцену з адвокатом дисидента. Зазначимо, що адвокатом на суді над Василем Стусом був Віктор Медведчук. Про це йдеться в офіційній заяві знімальної групи фільму "Стус" на сторінці у Facebook, передає УНН.

Знімальна група фільму про Стуса пообіцяла дозняти сцену з його адвокатом

"Розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, ми за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит за присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката… Найближчим часом сцену буде дознято, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом", - йдеться у релізі.

Знімальна група у своїй заяві також визнала, що, "видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства".

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури та Державному агентству України з питань кіно невідкладно зібрати авторів фільму та громадськість і зробити все можливе для того, щоб у фільмі про українського поета та дисидента Василя Стуса не було жодних перекручень, і стрічка була показана правдиво і повністю.

Як повідомляли українські ЗМІ, зі сценарію фільму про Василя Стуса нібито викинули сцену з Віктором Медведчуком, який свого часу був захисником українського дисидента у суді.

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