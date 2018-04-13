Найдено звезду, которая может уничтожить Солнечную систему

Звезда Глизе 710 из созвездия Змеи - это объект, масса которого составляет около 0,6 массы Солнца, но ее характерная особенность заключается в том, что она приближается к Земле со скоростью нескольких десятков километров в секунду. Сейчас она находится на расстоянии 63 световых лет от Земли, но вероятность сближения орбиты Глизе 710 с нашей системой составляет 86%.

Новая звезда может пройти вблизи орбиты Плутона, но не ранее чем за 1450000 лет. Астрофизики утверждают, что такие приближения блуждающих звезд уже имели место в истории астрономических наблюдений, в том числе и во время существования Солнечной системы. В течение последних двух миллионов лет к нам приближались девять звезд.

Однако некоторые исследователи высказывают серьезные сомнения в правильности вычислений по орбиты звезды Глизе 710.

Как сообщал УНН, астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду со слабым магнитным полем и кольцом холодного газа за пределами Млечного пути.