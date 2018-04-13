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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 110310 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 117454 просмотра

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9 марта, 09:44 • 129942 просмотра

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8 марта, 13:20 • 145478 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Найдено звезду, которая может уничтожить Солнечную систему

Найдено звезду, которая может уничтожить Солнечную систему

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Солнечная система может оказаться в опасности, надвигающейся из космоса. Астрофизики считают, что в нашем направлении движется звезда, которая в конечном итоге приведет к гигантским взрывам во всей нашей системе звезд. Гравитационный эффект такого полета может даже привести к уничтожению Солнечной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Interia.

Звезда Глизе 710 из созвездия Змеи - это объект, масса которого составляет около 0,6 массы Солнца, но ее характерная особенность заключается в том, что она приближается к Земле со скоростью нескольких десятков километров в секунду. Сейчас она находится на расстоянии 63 световых лет от Земли, но вероятность сближения орбиты Глизе 710 с нашей системой составляет 86%.

Новая звезда может пройти вблизи орбиты Плутона, но не ранее чем за 1450000 лет. Астрофизики утверждают, что такие приближения блуждающих звезд уже имели место в истории астрономических наблюдений, в том числе и во время существования Солнечной системы. В течение последних двух миллионов лет к нам приближались девять звезд.

Однако некоторые исследователи высказывают серьезные сомнения в правильности вычислений по орбиты звезды Глизе 710.

Как сообщал УНН, астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду со слабым магнитным полем и кольцом холодного газа за пределами Млечного пути.

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