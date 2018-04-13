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Знайдено зірку, яка може знищити Сонячну систему

Знайдено зірку, яка може знищити Сонячну систему

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сонячна система може опинитися в небезпеці, що насувається із космосу. Астрофізики вважають, що в нашому напрямку рухається зірка, яка в кінцевому підсумку призведе до гігантських збурень у всій нашій системі зірок. Гравітаційний ефект такого польоту може навіть призвести до знищення Сонячної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Interia.

Зірка Глізе 710 з сузір’я Змії – це об'єкт, маса якого складає близько 0,6 маси Сонця, але її характерна особливість полягає в тому, що вона наближається до Землі зі швидкістю декількох десятків кілометрів на секунду. Зараз вона знаходиться на відстані 63 світлових років від Землі, але ймовірність зближення орбіти Глізе 710 з нашою системою становить 86%.

Нова зірка може пройти поблизу орбіти Плутона, але не раніше ніж за 1,45 млн років. Астрофізики стверджують, що такі наближення блукаючих зірок вже мали місце в історії астрономічних спостережень, зокрема і в час існування Сонячної системи. Протягом останніх двох мільйонів років до нас наближалися аж дев'ять зірок.

Однак деякі дослідники висловлюють серйозні сумніви щодо правильності обчислень щодо орбіти зірки Глізе 710.

Як повідомляв УНН, астрономи вперше виявили нейтронну зірку зі слабким магнітним полем і кільцем холодного газу поза межами Чумацького шляху.

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