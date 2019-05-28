Найденная в реке на Закарпатье мертвая девочка оказалась гражданкой Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Проведение опознания погибшей малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом на Закарпатье, подтвердило, что это была шестилетняя жительница румынского села. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич.
"Родители девочки присутствовали на опознании тела, лицо девочки установлено - это была шестилетняя жительница уезда Марамуреш в Румынии. Предварительная причина гибели - утопление", - говорится в сообщении.
Напомним, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля под мостом обнаружили тело малолетней девочки.
Также, было открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины по пометкой "несчастный случай".
Напомним, полицейские с Тячевского участка на Закарпатье поехали в пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы встретиться с коллегами и выяснить, может ли найденное тело малолетней девочки быть принесенным течением Тисы с территории Румынии.