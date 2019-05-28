Знайдена в річці на Закарпатті мертва дівчинка виявилась громадянкою Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Проведення впізнання загиблої малолітньої дівчинки, тіло якої виявили у річці Теребля під мостом на Закарпатті, підтвердило, що це була шестирічна мешканка румунського села. Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич.
"Батьки дівчинки були присутні на впізнанні тіла, особу дівчинки встановлено – це була шестирічна мешканка повіту Марамуреш в Румунії. Попередня причина загибелі – утоплення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки.
Також, було відкрите кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло малолітньої дівчинки бути принесеним течією Тиси з території Румунії.