Знать, чтобы помочь: тренинг по домедицинской помощи для подростков от FAST при поддержке Favbet Foundation

В чрезвычайных ситуациях знания и готовность действовать могут спасти жизнь. Именно поэтому тренинг по домедицинской помощи от FAST при поддержке Favbet Foundation был направлен не только на взрослых, но и на подростков. Так был проведен тренинг для ФК Выгуровщины.

Участники научились распознавать опасные состояния, правильно действовать в критических ситуациях и оказывать первую помощь до приезда медиков.

В рамках обучения участники овладели базовыми и расширенными навыками, которые могут спасти жизнь в критических ситуациях.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка

В частности, подростки узнали: как правильно оценить обстановку и обеспечить безопасность спасателя, вызвать экстренные службы, выявлять и останавливать критические кровотечения с помощью прямого давления, турникетов и метода тампонирования — как для себя, так и для пострадавшего.

Участники практиковали помощь человеку без сознания и дыхания: учились переводить пострадавшего в безопасное положение, обеспечивать проходимость дыхательных путей и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Начиная с 2025 года, благотворительный фонд Favbet Foundation поддержал проведение 12 тренингов, в которых приняли участие 14 тренеров, 9 подростков.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка

Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи для спортивного сообщества Украины.

"Это первый в Украине масштабный пример системного подхода к обучению навыкам первой помощи в спортивном сообществе — шаг, который давно назрел. Мы убеждены: эти знания должны быть не привилегией, а нормой для каждого, кто связан со спортом, в том числе и для детей. Именно с раннего возраста формируется культура ответственности, которая в критический момент может помочь спасти жизнь", — рассказывают в Favbet Foundation.

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка