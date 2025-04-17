Знати, щоб допомогти: тренінг з домедичної допомоги для підлітків від FAST за підтримки Favbet Foundation

У надзвичайних ситуаціях знання та готовність діяти — можуть врятувати життя. Саме тому тренінг із домедичної допомоги від FAST за підтримки Favbet Foundation був спрямований не лише на дорослих, а й на підлітків. Так був проведений тренінг для ФК Вигурівщини.

Учасники навчились розпізнавати небезпечні стани, правильно діяти в критичних ситуаціях та надавати першу допомогу до приїзду медиків.

У межах навчання учасники опанували базові та розширені навички, які можуть врятувати життя в критичних ситуаціях.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

Зокрема, підлітки дізналися: як правильно оцінити обстановку та забезпечити безпеку рятівника, викликати екстрені служби, виявляти та зупиняти критичні кровотечі за допомогою прямого тиску, турнікетів та методу тампонування — як для себе, так і для постраждалого.

Учасники практикували допомогу людині без свідомості та дихання: вчилися переводити постраждалого у безпечне положення, забезпечувати прохідність дихальних шляхів та проводити серцево-легеневу реанімацію.

Починаючи з 2025 року, благодійний фонд Favbet Foundation підтримав проведення 12 тренінгів, у яких взяли участь 14 тренерів, 9 підлітків.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

Це перший в Україні масштабний приклад системного навчання першої допомоги для спортивної спільноти України.

"Це перший в Україні масштабний приклад системного підходу до навчання навичкам першої допомоги в спортивній спільноті — крок, який давно був на часі. Ми переконані: ці знання мають бути не привілеєм, а нормою для кожного, хто пов’язаний зі спортом, зокрема й для дітей. Саме з раннього віку формується культура відповідальності, що в критичний момент може допомогти врятувати життя", — розповідають у Favbet Foundation.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка