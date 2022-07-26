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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Знания, которые спасают жизнь: онлайн-сессии от Датского Совета по беженцам в Украине

Знания, которые спасают жизнь: онлайн-сессии от Датского Совета по беженцам в Украине

Киев • УНН

 • 166191 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Украина – одна из наиболее загрязненных минами стран мира. Ежедневно люди травмируются от мин и взрывоопасных пережитков войны. Снаряды, гранаты и другие взрывоопасные предметы остаются на территории длительное время после завершения боевых действий. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщают, что для ликвидации таких угроз понадобится не менее 10 лет, передает УНН.

Детали

Инструкторы по информированию населения о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны (ИНРМ), Датского совета по делам беженцев (DRC) проводят бесплатные онлайн-сессии для всех, кто хочет узнать больше о рисках взрывоопасных предметов и правилах безопасного поведения. На интерактивных занятиях продолжительностью в один час специалисты ИНРМ объясняют, участникам сессий как избежать опасности и сохранить жизнь и здоровье.

С 24 февраля инструкторы DRC уже проинформировали более чем 1 000 украинцев из разных регионов страны. Занятия проводятся на украинском, английском и русском языках для взрослых, детей и подростков. Все сессии адаптированы в соответствии с возрастной категорией участников. Принять участие в таких сессиях может каждый желающий: учителя, волонтеры, представители общественных организаций, работники центров экстренной медицинской помощи, фермеры, инженеры по охране труда,люди, которые живут в зоне боевых действий.

Узнайте, как защитить себя и своих близких с помощью онлайн-сессии от Датского совета по делам беженцев:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

Вышеупомянутые онлайн-сессии стали возможны благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

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