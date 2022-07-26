Знання, що рятують життя: онлайн-сесії від Данської Ради у справах біженців в Україні

Деталі

Інструктори з інформування населення про ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ) Данської ради у справах біженців (DRC) проводять безкоштовні онлайн-сесії для всіх, хто хоче дізнатися більше про небезпеку вибухонебезпечних предметів і правила безпечної поведінки. На інтерактивних заняттях тривалістю одну годину інструктори з інформування пояснюють, як уникнути небезпеки і врятувати життя.

З 24 лютого інструктори DRC надали цю надважливу інформацію понад 1000 людей з різних регіонів України. Заняття проводяться українською, англійською та російською мовами для дорослих, дітей та підлітків. Всі заняття адаптовані до вікових категорій. Участь у заняттях може взяти будь-хто – вчителі, волонтери, представники громадських організацій, працівники центрів екстреної медичної допомоги, фермери, інженери з охорони праці чи будь-хто, хто проживає в зоні конфлікту.

Дізнайтеся, як захистити себе та своїх близьких з допомогою онлайн-сесії від Данської ради у справах біженців:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

Вищезгадані онлайн-сесії стали можливі завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.