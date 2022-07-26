Знання, що рятують життя: онлайн-сесії від Данської Ради у справах біженців в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Щодня люди отримують поранення та травмування від мін та вибухонебезпечних залишків війни. Міни, снаряди, гранати та інші вибухонебезпечні предмети залишаються на території ще тривалий час після закінчення бойових дій. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють, що для ліквідації цих загроз знадобиться не менше 10 років, передає УНН.
Деталі
Інструктори з інформування населення про ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ) Данської ради у справах біженців (DRC) проводять безкоштовні онлайн-сесії для всіх, хто хоче дізнатися більше про небезпеку вибухонебезпечних предметів і правила безпечної поведінки. На інтерактивних заняттях тривалістю одну годину інструктори з інформування пояснюють, як уникнути небезпеки і врятувати життя.
З 24 лютого інструктори DRC надали цю надважливу інформацію понад 1000 людей з різних регіонів України. Заняття проводяться українською, англійською та російською мовами для дорослих, дітей та підлітків. Всі заняття адаптовані до вікових категорій. Участь у заняттях може взяти будь-хто – вчителі, волонтери, представники громадських організацій, працівники центрів екстреної медичної допомоги, фермери, інженери з охорони праці чи будь-хто, хто проживає в зоні конфлікту.
Дізнайтеся, як захистити себе та своїх близьких з допомогою онлайн-сесії від Данської ради у справах біженців:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/
Вищезгадані онлайн-сесії стали можливі завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.