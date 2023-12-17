Известный грузинский кинорежиссер, сценарист и актер Отар Иоселиани умер во Франции в возрасте 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, пишет УНН.

Детали

Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Начал работать в кино в конце 1950-х. За свою карьеру режиссер снял более 20 как игровых, так и документальных фильмов.

Первый полнометражный фильм Иоселиани "Листопад" (1966 год) был удостоен в Каннах приза ФИПРЕССИ и приза Жоржа Садуля как как лучший дебют. Этот фильм, в котором главный герой выступает против попустительства начальства, был запрещен к показу в Грузии.

У период работы в cccр Иоселиани снял также фильмы "Жил певчий дрозд" (1970) и "Пастораль" (1975).

После начала вторжения ссср в Афганистан режиссер переехал во Францию, где жил и работал до конца жизни. В этот период он снял выдающиеся фильмы "Фавориты Луны" (1984), "Охота на бабочек" (1992) и другие.

Многие его работы становились лауреатами крупнейших международных кинофестивалей.

Иоселиани крайне резко публично высказывался об агрессии россии сначала против Афганистана и Чечни, а затем и против Грузии в 2008 году. По его словам, российские войска "не жалеют ни женщин, ни детей, они ни перед чем не останавливаются", это "просто мародеры и насильники, армия не может быть такой".

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