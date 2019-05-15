В ЦИК заявили, что кандидаты в президенты распространяли дезинформацию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Значительное количество попыток делегитимизировать избирательный процесс шел непосредственно от кандидатов в президенты. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время панельной дискуссии "Влияние дезинформации на голосование на выборах", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Мы столкнулись с рядом серьезных информационных манипуляций. И, учитывая, что новый состав Комиссии начал свою работу с очень низким уровнем доверия, только несколько общественных организаций взяли на себя ответственность, поддерживали нас на протяжении всего периода и способствовали изменению мнения о ЦИК", - отметила Слипачук.
По ее словам, дезинформацией пытались "делегитимизировать процесс, показать, что все решения или действия Комиссии - недемократические, нарушающие закон или призваны фальсифицировать выборы".
"Больше всего настораживает, что значительное количество таких попыток шли непосредственно от кандидатов в президенты. При этом, они последовательно пытались оспаривать решение ЦИК, которые так же принимались и на предыдущих выборах. Но тогда почему-то не вызвали такого беспокойства у этих самых кандидатов, которые не впервые участвуют в президентской гонке. То есть они понимали, что это дезинформация, но все равно распространяли ее", - сказала глава ЦИК.
Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не сталкивалась с массивными кибератаками во время президентских выборов.