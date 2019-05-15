У ЦВК заявили, що кандидати у президенти розповсюджували дезінформацію

"Ми зіткнулися з низкою серйозних інформаційних маніпулювань. І, враховуючи, що новий склад Комісії розпочав свою роботу з дуже низьким рівнем довіри, лише кілька громадських організацій взяли на себе відповідальність, підтримували нас протягом всього періоду і сприяли зміні думки про ЦВК", - зазначила Сліпачук.

З її слів, дезінформацією намагалися "делегімітизувати процес, показати, що всі рішення чи дії Комісії – недемократичні, порушують закон чи покликані фальсифікувати вибори".

"Найбільше насторожує, що значна кількість таких спроб йшли безпосередньо від кандидатів у президенти. При цьому, вони послідовно намагалися оспорювати рішення ЦВК, які так само ухвалювалися і на попередніх виборах. Але тоді чомусь не викликали такого занепокоєння у цих самих кандидатів, які не вперше беруть участь у президентських перегонах. Тобто вони розуміли, що це дезінформація, але все одно розповсюджували її", - сказала голова ЦВК.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК не стикалася з масивними кібератаками під час президентських виборів.