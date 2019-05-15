У ЦВК заявили, що кандидати у президенти розповсюджували дезінформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Значна кількість спроб делегімітизувати виборчий процес йшла безпосередньо від кандидатів у президенти. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час панельної дискусії "Вплив дезінформації на голосування на виборах", передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Ми зіткнулися з низкою серйозних інформаційних маніпулювань. І, враховуючи, що новий склад Комісії розпочав свою роботу з дуже низьким рівнем довіри, лише кілька громадських організацій взяли на себе відповідальність, підтримували нас протягом всього періоду і сприяли зміні думки про ЦВК", - зазначила Сліпачук.
З її слів, дезінформацією намагалися "делегімітизувати процес, показати, що всі рішення чи дії Комісії – недемократичні, порушують закон чи покликані фальсифікувати вибори".
"Найбільше насторожує, що значна кількість таких спроб йшли безпосередньо від кандидатів у президенти. При цьому, вони послідовно намагалися оспорювати рішення ЦВК, які так само ухвалювалися і на попередніх виборах. Але тоді чомусь не викликали такого занепокоєння у цих самих кандидатів, які не вперше беруть участь у президентських перегонах. Тобто вони розуміли, що це дезінформація, але все одно розповсюджували її", - сказала голова ЦВК.
Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК не стикалася з масивними кібератаками під час президентських виборів.