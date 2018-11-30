Смена власти в Грузии: поддержка Украины будет стабильно надежной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. После избрания нового президента поддержка Грузией Украина будет стабильно надежной. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
"Курс Грузии остается проевропейский, пронатовский и, соответственно, в этом контексте Грузия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, украинские стремления. В этом смысле, между Украиной и Грузией можно ожидать только положительной динамики", - сообщил он.
Эксперт добавил, что по его мнению Украина продолжит быть партнером Грузии.
"Эта позиция достаточно фундаментальная, основанная на наличии общих интересов, общих вызовов и общих врагов. Подводя итог, можно отметить, что политика Грузии будет неизменно проевропейская, а ее поддержка Украины стабильно надежной", - подчеркнул он.
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Напомним, вчера, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.