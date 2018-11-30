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Зміна влади у Грузії: підтримка України буде стабільно надійною

Зміна влади у Грузії: підтримка України буде стабільно надійною

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після обрання нового президента підтримка Грузією України буде стабільно надійною. Про це в коментарі УНН повідомив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Курс Грузії залишається проєвропейський, пронатівський і, відповідно, у цьому контексті Грузія і надалі буде підтримувати Україну, українські прагнення. У цьому сенсі, між Україною і Грузією можна очікувати лише позитивної динаміки", - повідомив він.

Експерт додав, що на його думку Україна продовжить бути партнером Грузії.

"Ця позиція досить фундаментальна, яка базується на наявності спільних інтересів, спільних викликів і спільних ворогів. Підсумовуючи, можна зазначити, що політика Грузії буде незмінно проєвропейська, а її підтримка України стабільно надійною", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грузія не бачить співпраці з Росією через її агресію – Зурабішвілі

Нагадаємо, вчора, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів. 

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

Українські Національні Новини

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