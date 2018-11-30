Зміна влади у Грузії: підтримка України буде стабільно надійною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після обрання нового президента підтримка Грузією України буде стабільно надійною. Про це в коментарі УНН повідомив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
"Курс Грузії залишається проєвропейський, пронатівський і, відповідно, у цьому контексті Грузія і надалі буде підтримувати Україну, українські прагнення. У цьому сенсі, між Україною і Грузією можна очікувати лише позитивної динаміки", - повідомив він.
Експерт додав, що на його думку Україна продовжить бути партнером Грузії.
"Ця позиція досить фундаментальна, яка базується на наявності спільних інтересів, спільних викликів і спільних ворогів. Підсумовуючи, можна зазначити, що політика Грузії буде незмінно проєвропейська, а її підтримка України стабільно надійною", - підкреслив він.
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Нагадаємо, вчора, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.