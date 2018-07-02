СМИ: Зеехофер намерен сделать еще одну попытку договориться с Меркель по вопросу беженцев

Такое решение Зеехофер принял после обсуждения сложившейся ситуации со своими ближайшими соратниками, которые, по некоторым данным, пытались отговорить его от намерения подать в отставку со всех постов. Как сообщило агентство DPA, Зеехофер поставил свою будущую политическую карьеру в зависимость от готовности ХДС пойти на уступки баварской “сестринской” партии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что он намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя ХСС из-за разногласий с христианскими демократами. Члены правления ХСС более семи часов обсуждали итоги саммита ЕС по миграции и разногласия с ХДС. Большинство однопартийцев министра высказались против решений саммита и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции.

Как сообщал УНН, правление ХДС поддержали миграционную политику канцлера Ангелы Меркель.