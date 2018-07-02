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ЗМІ: Зєєхофер має намір зробити ще одну спробу домовитися з Меркель з питання біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Глава МВС ФРН, голова баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зеехофер має намір у понеділок зробити ще одну спробу залагодити розбіжності з християнськими демократами (ХДС) на чолі з канцлером ФРН Ангелою Меркель з питання протидії нелегальній міграції. Про це повідомило інтернет-видання FOCUS Online, передає УНН.

Таке рішення Зєєхофер прийняв після обговорення ситуації, що склалася зі своїми найближчими соратниками, які, за деякими даними, намагалися відрадити його від наміру подати у відставку з усіх посад. Як повідомило агентство DPA, Зєєхофер поставив свою майбутню політичну кар’єру в залежність від готовності ХДС піти на поступки баварській “сестринській” партії.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що він має намір покинути пости глави МВС ФРН і голови ХСС через розбіжності з християнськими демократами. Члени правління ХСС більше семи годин обговорювали підсумки саміту ЄС з міграції та розбіжності з ХДС. Більшість однопартійців міністра висловилися проти рішень саміту і виступили за прийняття односторонніх кроків щодо протидії нелегальній міграції.

Як повідомляв УНН, правління ХДС підтримало міграційну політику канцлера Ангели Меркель.

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