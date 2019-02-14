СМИ заявили о госпитализации Слепакова, его представители опровергают
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. После сообщений о госпитализации российского шоумена Семена Слепакова представители артиста не стали подтверждать эту информацию. Об этом сообщает телеканал "360", передает УНН.
Госпитализацию Слепакова не подтвердили ни помощница, ни концертный директор актера.
По их словам, о недуге их подопечного они слышат впервые, а в расписании артиста нет никаких изменений.
Сейчас он спит, а к вечеру у него запланировано выступление, подготовке к которому Слепаков посвятит весь день.
Напомним, из социальных сетей удалили песню российского шоумена Семена Слепакова, посвященную Александру Петрову и Руслану Боширову – предполагаемым отравителям Сергея и Юлии Скрипалей.