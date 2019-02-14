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ЗМІ заявили про госпіталізацію Слєпакова, його представники спростовують

ЗМІ заявили про госпіталізацію Слєпакова, його представники спростовують

Київ • УНН

 • 12056 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Після повідомлень про госпіталізацію російського шоумена Семена Слєпакова представники артиста не стали підтверджувати цю інформацію. Про це повідомляє телеканал "360", передає УНН.

Госпіталізацію Слепакова не підтвердили ні помічниця, ні концертний директор актора.

За їх словами, про недугу їх підопічного вони чують вперше, а в розкладі артиста немає ніяких змін.

Зараз він спить, а до вечора у нього запланований виступ, підготовці до якого Слепаков присвятить увесь день.

Нагадаємо, з соціальних мереж видалили пісню російського шоумена Семена Слєпакова, присвячену Олександру Петрову і Руслану Бошірову - підозрюваним в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів.

Українські Національні Новини

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