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СМИ: истребитель ВВС США совершил экстренную посадку во Флориде

Киев • УНН

 • 9965 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Американский истребитель F-35A Lightning II совершил экстренную посадку на авиабазе ВВС США в американском штате Флорида. Об этом в четверг сообщила газета Northwest Florida Daily News, передает УНН.

СМИ: истребитель ВВС США совершил экстренную посадку во Флориде

По ее данным, инцидент произошел в минувшую среду на авиабазе Eglin. Пилот сообщил об аварийной ситуации на борту перед заходом на посадку. Во время руления по взлетно-посадочной полосе у самолета сломалось переднее шасси, и он завалился на нос. Пилот не пострадал.

Расследованием инцидента займется Комитет по безопасности полетов ВВС США, оно может занять до 30 дней.

Такой же истребитель столкнулся с птицей в среду во время тренировочного полета на базе Eglin. Ни пилот, ни самолет не пострадали, об инциденте стало известно уже после приземления.

Как сообщал УНН, ВВС Британии заявили о перехвате российских Су-24 над Черным морем, РФ отрицает.

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