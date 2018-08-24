ЗМІ: винищувач ВПС США здійснив екстрену посадку у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Американський винищувач F-35A Lightning II здійснив екстрену посадку на авіабазі ВПС США в американському штаті Флорида. Про це в четвер повідомила газета Northwest Florida Daily News, інформує УНН.
За її даними, інцидент стався в минулу середу на авіабазі Eglin. Пілот повідомив про аварійну ситуацію на борту перед заходом на посадку. Під час рулювання по злітно-посадковій смузі у літака зламалося переднє шасі, і він завалився на ніс. Пілот не постраждав.
Розслідуванням інциденту займеться Комітет з безпеки польотів ВПС США, воно може зайняти до 30 днів.
Такий же винищувач зіткнувся з птахом в середу під час тренувального польоту на базі Eglin. Ні пілот, ні літак не постраждали, про інцидент стало відомо вже після приземлення.
Як повідомляв УНН, ВПС Британії заявили про перехоплення російських Су-24 над Чорним морем, РФ заперечує.