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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: в Японии скончался самый старый человек на Земле

Киев • УНН

 • 16231 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Самый старый человек на Земле - японка Наби Тадзима умерла в возрасте 117 лет. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo News, передает УНН.

СМИ: в Японии скончался самый старый человек на Земле

Отмечается, что уроженка префектуры Кагосима умерла в больнице. Сообщается, что, рожденная 4 августа 1900 года, последние месяцы своей жизни практически не вставала с постели.

Теперь титул самого старого человека на планете перешел к ее соотечественнице Тиё Мияко, которая родилась 2 мая 1901 года.

Как сообщал УНН, в Чили умер вероятно старейший в мире человек, однако никакие документов, которые могли бы это подтвердить, не сохранились.

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