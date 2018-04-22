ЗМІ: в Японії померла найстаріша людина на Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Найстаріша людина на Землі — японка Набі Тадзіма померла у віці 117 років. Про це в неділю повідомило агентство Kyodo News, передає УНН.
Відзначається, що уродженка префектури Кагосіма померла в лікарні. Повідомляється, що, народжена 4 серпня 1900 року, останні місяці свого життя практично не вставала з ліжка.
Тепер титул найстарішої людини на планеті перейшов до її співвітчизниці Тійо Міяко, яка народилася 2 травня 1901 року.
Як повідомляв УНН, у Чилі помер ймовірно найстаріший у світі чоловік, проте жодних документів, які могли б це підтвердити, не збереглися.