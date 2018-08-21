СМИ: в перестрелке возле станции метро Кингсбери в Лондоне пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Три человека получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки, произошедшей в понедельник рядом со станцией метро Кингсбери на северо-западе Лондона. Об этом сообщает газета The Sun, которая называет событие очередным проявлением волны бандитизма уличного насилия, захлестнувшей улицы города, информирует УНН.
Представитель столичной полиции, слова которого приводит издание, заявляет, что на место происшествия после сообщений о стрельбе прибыли стражи порядка и скорая помощь. Троим людям оказывается медицинская помощь, об их состоянии пока не сообщается. Задержаний пока не произведено. Станция метро закрыта на время проведения следственных мероприятий.
Как сообщал УНН, неизвестный мужчина открыл стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя.