СМИ: в перестрелке возле станции метро Кингсбери в Лондоне пострадали три человека

Представитель столичной полиции, слова которого приводит издание, заявляет, что на место происшествия после сообщений о стрельбе прибыли стражи порядка и скорая помощь. Троим людям оказывается медицинская помощь, об их состоянии пока не сообщается. Задержаний пока не произведено. Станция метро закрыта на время проведения следственных мероприятий.

Как сообщал УНН, неизвестный мужчина открыл стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя.