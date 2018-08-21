ЗМІ: в перестрілці біля станції метро Кінгсбері в Лондоні постраждали три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Три людини отримали вогнепальні поранення в ході перестрілки, що сталася в понеділок поряд зі станцією метро Кінгсбері на північному заході Лондона. Про це повідомляє газета The Sun, яка називає подію черговим проявом хвилі бандитизму вуличного насильства, що захлеснула вулиці міста, інформує УНН.
Представник столичної поліції, слова якого наводить видання, заявляє, що на місце події після повідомлень про стрілянину прибули правоохоронці та швидка допомога. Трьом людям надається медична допомога, про їх стан поки не повідомляється. Затримань поки не здійснено. Станція метро закрита на час проведення слідчих заходів.
Як повідомляв УНН, невідомий чоловік відкрив стрілянину в американському мережевому універмазі Walmart на півночі Філадельфії (штат Пенсільванія), поранивши двох продавців і одного покупця.