СМИ: в Италии открыли второе "представительство "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Италии открылось второе "представительство" "ДНР". Об этом сообщил глава "представительства" Пальмарино Дзоккателли, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит на Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ. Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной", - сказал Дзоккателли.
Он добавио, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины.
Напомним, в 2016 году в Италии открылось первое "представительство "ДНР".