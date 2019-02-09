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ЗМІ: в Італії відкрили друге "представництво "ДНР"

ЗМІ: в Італії відкрили друге "представництво "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Італії відкрилося друге "представництво" "ДНР". Про це повідомив глава "представництва" Пальмаріно Дзоккателлі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У наші завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається на Донбасі, яка як і раніше замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною", - сказав Дзоккателлі.

Він додав, що неодноразово особисто бував в зоні конфлікту на сході України.

Нагадаємо, у 2016 році в Італії відкрилося перше "представництво "ДНР".

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