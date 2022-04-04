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СМИ: правительство ФРГ может выслать до 100 российских дипломатов уже на этой неделе

Киев • УНН

 • 169126 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Германии планирует выслать до 100 российских дипломатов, предположительно работающих шпионами в ФРГ. Ожидается, что решение примут в течение этой недели, информирует УНН, ссылаясь на ntv.

СМИ: правительство ФРГ может выслать до 100 российских дипломатов уже на этой неделе

Детали

Ряд СМИ сообщают, что федеральное правительство хочет выслать “значительное количество” сотрудников российского посольства в Германии. Вероятно, они шпионят в пользу россии, говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в кругах немецких секретных служб известно, что россия держит большое количество неофициальных сотрудников спецслужб в Берлине, однако они считают себя в состоянии не в "контролировать" этих сотрудников.

Разведка считает, что высылка повлечет соответствующие контрмеры с российской стороны, что значительно сократит количество немецких дипломатов в россии.

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