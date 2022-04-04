СМИ: правительство ФРГ может выслать до 100 российских дипломатов уже на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Германии планирует выслать до 100 российских дипломатов, предположительно работающих шпионами в ФРГ. Ожидается, что решение примут в течение этой недели, информирует УНН, ссылаясь на ntv.
Детали
Ряд СМИ сообщают, что федеральное правительство хочет выслать “значительное количество” сотрудников российского посольства в Германии. Вероятно, они шпионят в пользу россии, говорится в сообщении.
Ранее
Как сообщала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в кругах немецких секретных служб известно, что россия держит большое количество неофициальных сотрудников спецслужб в Берлине, однако они считают себя в состоянии не в "контролировать" этих сотрудников.
Разведка считает, что высылка повлечет соответствующие контрмеры с российской стороны, что значительно сократит количество немецких дипломатов в россии.