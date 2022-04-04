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ЗМІ: уряд ФРН може вислати до 100 російських дипломатів уже цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд Німеччини планує вислати до 100 російських дипломатів, які ймовірно працюють шпигунами в ФРН. Очікується, що рішення ухвалять протягом цього тижня, інформує УНН, посилаючись на ntv.

ЗМІ: уряд ФРН може вислати до 100 російських дипломатів уже цього тижня

Деталі

Низка ЗМІ повідомляють, що федеральний уряд хоче вислати “значну кількість” співробітників російського посольства у Німеччині. Ймовірно, вони шпигують на користь росії, йдеться у повідомленні.

Раніше

Як повідомляла німецька газета Süddeutsche Zeitung, у колах німецьких секретних служб відомо, що росія тримає велику кількість неофіційних співробітників спецслужб у Берліні, проте вони вважають себе в змозі не в "контролювати" цих співробітників.

Розвідка вважає, що висилка спричинить відповідні контрзаходи з російської сторони, що значно скоротить кількість німецьких дипломатів у росії.

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