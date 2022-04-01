Берлін роздумує вислати "значну кількість" співробітників посольства росії

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За інформацією SZ, федеральний уряд розглядає можливість висилки з Німеччини "значно великої кількості "російських " дипломатів", підозрюваних у роботі на секретні служби.

Зокрема, з російських представництв в країні можуть вислати таку кількість співробітників, як недавно це зробили Бельгія і Нідерланди, тобто близько 20 осіб.

Рішення мало бути прийняте за угодою між канцелярією, Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ, однак, за інформацією видання, це поки неможливо. У федеральному уряді існують розбіжності з приводу необхідності таких вигнань.

Відзначається, що, хоча в колах німецьких секретних служб відомо, що Росія тримає велику кількість неофіційних співробітників спецслужб в Берліні, Федеральна розвідувальна служба і Федеральне відомство з охорони конституції вважають себе в змозі "контролювати" цих співробітників. За даними кіл спецслужб, в останні кілька тижнів вони поводилися непримітно.

Розвідка вважає, що висилка спричинить за собою відповідні контрзаходи з російської сторони, що значно скоротить кількість німецьких дипломатів у Росії. Як і скрізь у світі, у Федеральної розвідслужби є офіційна резиденція в посольстві в Москві, хоча і всього з двома співробітниками. Видання припускає, що цих співробітників можуть зачепити відповідними заходами Росії.

Раніше

Раніше на цьому тижні зовнішньополітичні відомства Бельгії та Нідерландів прийняли рішення про висилку в цілому 38 російських дипломатів.

Крім того, низка російських пропагандистських ЗМІ, посилаючись на заяву посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва, повідомили, що 45 російських "дипломатів" напередодні покинули Польщу після звинувачень у шпигунстві.