Детали

По информации SZ, федеральное правительство рассматривает возможность высылки из Германии "значительно большого числа" российских "дипломатов", подозреваемых в работе на секретные службы.

В частности, из российских представительств в стране могут выслать такое количество сотрудников, как недавно это сделали Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек.

Решение должно было быть принято по соглашению между канцелярией, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел, однако, по информации издания, это пока невозможно. В федеральном правительстве существуют разногласий по поводу необходимости таких изгнаний.

Отмечается, что, хотя в кругах немецких секретных служб известно, что Россия держит большое количество неофициальных сотрудников спецслужб в Берлине, Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по охране конституции считают себя в состоянии "контролировать" этих сотрудников. По данным кругов спецслужб, в последние несколько недель они вели себя неприметно.

Разведка считает, что высылка повлечет за собой соответствующие контрмеры с российской стороны, что значительно сократит количество немецких дипломатов в России. Как и везде в мире, у Федеральной разведслужбы есть официальная резиденция в посольстве в Москве, хотя и всего с двумя сотрудниками. Издание предполагает, что эти сотрудники будут затронуты ответными мерами России.

Ранее

Ранее на этой неделе внешнеполитические ведомства Бельгии и Нидерландов приняли решение о высылке в общей сложности 38 российских дипломатов.

Кроме того, ряд российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на заявление посла россии в Польше Сергея Андреева, сообщили, что 45 российских “дипломатов” накануне покинули Польшу после обвинений в шпионаже.