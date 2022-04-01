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Берлин раздумывает выслать "значительное число" сотрудников посольства рф

Киев • УНН

 • 130594 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Берлин рассматривает возможность высылки "значительного количества" сотрудников российского посольства из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщила в пятницу немецкая газета Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Берлин раздумывает выслать "значительное число" сотрудников посольства рф

Детали

По информации SZ, федеральное правительство рассматривает возможность высылки из Германии "значительно большого числа" российских "дипломатов", подозреваемых в работе на секретные службы.

В частности, из российских представительств в стране могут выслать такое количество сотрудников, как недавно это сделали Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек.

Решение должно было быть принято по соглашению между канцелярией, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел, однако, по информации издания, это пока невозможно. В федеральном правительстве существуют разногласий по поводу необходимости таких изгнаний.

Отмечается, что, хотя в кругах немецких секретных служб известно, что Россия держит большое количество неофициальных сотрудников спецслужб в Берлине, Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по охране конституции считают себя в состоянии "контролировать" этих сотрудников. По данным кругов спецслужб, в последние несколько недель они вели себя неприметно.

Разведка считает, что высылка повлечет за собой соответствующие контрмеры с российской стороны, что значительно сократит количество немецких дипломатов в России. Как и везде в мире, у Федеральной разведслужбы есть официальная резиденция в посольстве в Москве, хотя и всего с двумя сотрудниками. Издание предполагает, что эти сотрудники будут затронуты ответными мерами России.

Ранее

Ранее на этой неделе внешнеполитические ведомства Бельгии и Нидерландов приняли решение о высылке в общей сложности 38 российских дипломатов.

Кроме того, ряд российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на заявление посла россии в Польше Сергея Андреева, сообщили, что 45 российских “дипломатов” накануне покинули Польшу после обвинений в шпионаже.

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