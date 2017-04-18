СМИ: в США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски

По информации телеканала, который ссылается на источник в правительстве США, два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж) в ночь на понедельник.

На их перехват подняли два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3, которые выполнили его в “профессиональной и безопасной манере”.

Истребители сопровождали российские бомбардировщики в течение 12 минут, пока те не изменили курс на возвращение на свою базу на Востоке России".

Максимальное сближение российских самолетов с островом Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километров.