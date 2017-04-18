ЗМІ: у США перехопили два російські бомбардувальники біля берегів Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. ЗС США перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
За інформацією телеканалу, який посилається на джерело в уряді США, два російських Ту-95 помітили в 450 кілометрах на північний захід від бази ЗС США Елмендорф (Анкорідж) в ніч на понеділок.
На їх перехоплення підняли два винищувачі F-22 і літак раннього повітряного попередження Е-3, які виконали його в “професійній і безпечній манері”.
Винищувачі супроводжували російські бомбардувальники протягом 12 хвилин, поки ті не змінили курс на повернення на свою базу на Сході Росії".
Максимальне зближення російських літаків з островом Кадьяк біля південного узбережжя Аляски склало близько 161 кілометра.