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Актуальное
СМИ: в Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

СМИ: в Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Киев  •  УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил болгарский телеканал NOVA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

По информации журналистов, подозреваемый оказался 21-летним жителем г. Русе Северином Красимировым. Его удалось разоблачить с помощью анализа ДНК, который на 100% совпал с доказательствами, найденными на месте преступления. По неподтвержденной информации, на одежде в доме были найдены следы крови жертвы.

На данный момент представители власти не комментируют эту информацию.

По информации телеканала, 7 октября он бежал из Болгарии и скрылся с матерью и отчимом в Штаде, возле Гамбурга. Задержание проводилось в ночь на вторник немецкой полицией. По неофициальной информации, убийство было совершено случайно, поскольку Северин не планировал его.

Полиция обратила внимание на подозреваемого, поскольку он был замечен на записях камер наблюдения в районе набережной Дуная, где журналистка бегала накануне убийства.

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"Человека с румынским паспортом, которого допрашивали вчера с целью проверки его алиби уже отпустили", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 9 октября, болгарские СМИ сообщали полиция болгарской Руси задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Маринова.

Тело телеведущей было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза, сообщает издание.

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