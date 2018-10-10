ЗМІ: у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки

За інформацією журналістів, підозрюваний виявився 21-літнім жителем м. Русе Северином Красиміровим. Його вдалося викрити за допомогою аналізу ДНК, що на 100% співпав з доказами, знайденими на місці злочину. За непідтвердженою інформацією, на одязі в його домі були знайдені сліди крові жертви.

На даний момент представники влади не коментують цю інформацію.

За інформацією телеканалу, 7 жовтня він втік з Болгарії і сховався з матір'ю та вітчимом у Штаде, поблизу Гамбурга. Затримання проводився в ніч на вівторок німецькою поліцією. За неофіційною інформацією, вбивство було скоєно випадковою, оскільки Северин не планував його.

Поліція звернула увагу на підозрюваного, оскільки він був помічений на записах камер спостереження в районі набережної Дунаю, де журналістка бігала напередодні вбивства.



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"Людину з румунським паспортом, якого допитували учора з метою перевірки його алібі вже відпустили", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, болгарські ЗМІ повідомляли поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової.



Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.