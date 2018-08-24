СМИ: суд Южной Кореи увеличил срок тюремного заключения для экс-президента до 25 лет

Суд назначил бывшему президенту штраф в размере 17,8 млн долларов. Пак Кын Хе традиционно не присутствовала на заседании суда, который она считает “политически мотивированным”.

В конце июля этого года прокуратура Южной Кореи обратилась в апелляционный суд с просьбой ужесточить наказание для Пак Кын Хе до 30 лет тюрьмы. Экс-президент уже отбывает назначенный в апреле 24-летний срок по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. 20 июля окружной суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к восьми годам заключения по двум другим уголовным делам.

Пак Кын Хе обвиняли в получении взяток от руководства Национальной разведывательной службы. Кроме того, по мнению следователей, экс-президент отдала приказы о проведении фальсифицированных опросов общественного мнения перед всеобщими выборами 2016 года для того, чтобы выдвинуть своих знакомых в качестве кандидатов в депутаты от правящей партии. Это деяние квалифицируется как вмешательство в проведение выборов.

Как сообщал УНН, следующий саммит Южной Кореи и КНДР состоится в Пхеньяне в конце сентября.