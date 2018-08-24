ЗМІ: суд Південної Кореї збільшив термін тюремного ув'язнення для екс-президента до 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Апеляційний суд Південної Кореї в п’ятницю збільшив термін тюремного ув’язнення для екс-президента республіки Пак Кин Хе до 25 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.
Суд призначив колишньому президенту штраф в розмірі 17,8 млн доларів. Пак Кин Хе традиційно не була присутня на засіданні суду, який вона вважає “політично мотивованим”.
В кінці липня цього року прокуратура Південної Кореї звернулася до апеляційного суду з проханням посилити покарання для Пак Кин Хе до 30 років в’язниці. Екс-президент вже відбуває призначений в квітні 24-річний термін за звинуваченням в корупції і зловживанні владою. 20 липня окружний суд Сеула засудив Пак Кин Хе до восьми років ув’язнення за двома іншими кримінальними справами.
Пак Кин Хе звинувачували в отриманні хабарів від керівництва Національної розвідувальної служби. Крім того, на думку слідчих, екс-президент віддала накази про проведення фальсифікованих опитувань громадської думки перед загальними виборами 2016 року для того, щоб висунути своїх знайомих в якості кандидатів у депутати від правлячої партії. Це діяння кваліфікується як втручання в проведення виборів.
Як повідомляв УНН, наступний саміт Південної Кореї і КНДР відбудеться в Пхеньяні в кінці вересня.