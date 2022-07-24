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СМИ: соучредитель Google Брин подал на развод из-за романа его жены с Маском

СМИ: соучредитель Google Брин подал на развод из-за романа его жены с Маском

Киев • УНН

 • 459180 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что у генерального директора Tesla Илона Маска был краткий роман с женой миллиардера Сергея Брина, это разрушило отношения между ними и побудило соучредителя Google подать на развод, передает УНН.

Детали

В январе после трех лет брака Брин решил расстаться со своей женой Николь Шанаган, сославшись на "непримиримые разногласия".

Wall Street Journal пишет, что это произошло после того, как он узнал о "кратком романе жены с Маском".

По данным WSJ, любовные связи между Маском и Шанаган возникли в начале декабря 2021 года после встречи на фестивале искусств Art Basel в Майами. Собеседник Wall Street Journal отмечает, что брак Брина уже развалился, но он еще продолжал жить вместе с женой. В заявлении датой развода значится 15 декабря.

Также источники рассказывают, что в начале этого года Маск извинился перед Брином, "моля о прощении" на одном колене. И Брин простил его, но все еще разговаривает с Маском лишь периодически. Раньше они были близкими друзьями. Маск рассказывал, что много лет регулярно приходил в гости к Брину. В 2008 году Брин во время финансового кризиса дал Маску 500 000 долларов для Tesla, а в 2015 году Маск подарил соучредителю Google один из первых своих электромобилей.

Справка

Сергей Брин и Николь Шанаган поженились в 2018 году, у пары есть трехлетняя дочь. По информации WSJ, Шанаган в рамках развода требует более 1 млрд долларов.

Напомним 

Актер Джонни Депп выиграл суд против экс-жены актрисы Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете по делу о защите его чести и достоинства и постановили выплатить Деппу 15 млн долларов.

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