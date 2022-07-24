ЗМІ: співзасновник Google Брін подав на розлучення через роман його дружини з Маском

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43249 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90663 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128676 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 180055 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176658 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173867 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150117 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116098 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109103 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312888 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 25401 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51288 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20753 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 22505 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20563 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187667 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312885 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573174 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516465 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51288 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93690 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121230 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144220 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157702 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

ЗМІ: співзасновник Google Брін подав на розлучення через роман його дружини з Маском

ЗМІ: співзасновник Google Брін подав на розлучення через роман його дружини з Маском

Київ • УНН

 • 459181 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що у генерального директора Tesla Ілона Маска був короткий роман із дружиною мільярдера Сергія Бріна, це зруйнувало стосунки між ними та спонукало співзасновника Google подати на розлучення, передає УНН.

Деталі

У січні після трьох років шлюбу Брін вирішив розлучитися зі своєю дружиною Ніколь Шанаган, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Wall Street Journal пише, що це сталося після того, як він дізнався про "короткий роман дружини з Маском".

За даними WSJ, любовні зв'язки між Маском і Шанаган виникли на початку грудня 2021 року після зустрічі на фестивалі мистецтв Art Basel у Маямі. Співрозмовник Wall Street Journal наголошує, що тоді шлюб Бріна вже розвалився, але він ще продовжував жити разом з дружиною. У заяві датою розлучення значиться 15 грудня.

Також джерела розповідають, що на початку цього року Маск попросив у Бріна вибачення, "молячи про прощення" на одному коліні. І Брін нібито вибачив його, але все ще розмовляє з Маском лише періодично. Раніше вони були близькими друзями. Маск розповідав, що багато років регулярно приходив у гості до Бріна. 2008 року Брін під час фінансової кризи дав Маску 500 000 доларів для Tesla, а 2015 року Маск подарував співзасновнику Google один з перших своїх електромобілів.

Довідка

Сергій Брін і Ніколь Шанаган одружилися у 2018 році, у пари є трирічна дочка. За інформацією WSJ, Шанаган у межах розлучення вимагає понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо 

Актор Джонні Депп виграв суд проти екс-дружини акторки Ембер Герд. Присяжні визнали її винною у наклепі у справі про захист його честі та гідності та постановили виплатити Депу 15 млн доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06