ЗМІ: співзасновник Google Брін подав на розлучення через роман його дружини з Маском

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У січні після трьох років шлюбу Брін вирішив розлучитися зі своєю дружиною Ніколь Шанаган, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Wall Street Journal пише, що це сталося після того, як він дізнався про "короткий роман дружини з Маском".

За даними WSJ, любовні зв'язки між Маском і Шанаган виникли на початку грудня 2021 року після зустрічі на фестивалі мистецтв Art Basel у Маямі. Співрозмовник Wall Street Journal наголошує, що тоді шлюб Бріна вже розвалився, але він ще продовжував жити разом з дружиною. У заяві датою розлучення значиться 15 грудня.

Також джерела розповідають, що на початку цього року Маск попросив у Бріна вибачення, "молячи про прощення" на одному коліні. І Брін нібито вибачив його, але все ще розмовляє з Маском лише періодично. Раніше вони були близькими друзями. Маск розповідав, що багато років регулярно приходив у гості до Бріна. 2008 року Брін під час фінансової кризи дав Маску 500 000 доларів для Tesla, а 2015 року Маск подарував співзасновнику Google один з перших своїх електромобілів.

Довідка

Сергій Брін і Ніколь Шанаган одружилися у 2018 році, у пари є трирічна дочка. За інформацією WSJ, Шанаган у межах розлучення вимагає понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо

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