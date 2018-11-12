СМИ: шансы на сделку по Brexit в этом месяце угасают

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Шансы на то, что сделка по Brexit будет согласована между Великобританией и ЕС в этом месяце, стали еще более скудными после того, как в понедельник без прорыва завершилось очередное заседание ЕС по этому вопросу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.