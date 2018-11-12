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СМИ: шансы на сделку по Brexit в этом месяце угасают

СМИ: шансы на сделку по Brexit в этом месяце угасают

Киев  •  УНН

 • 8278 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Шансы на то, что сделка по Brexit будет согласована между Великобританией и ЕС в этом месяце, стали еще более скудными после того, как в понедельник без прорыва завершилось очередное заседание ЕС по этому вопросу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Главный переговорщик Европейского Союза Мишель Барнье сообщил министрам из стран-членов ЕС, что соглашения по выходу Великобритании из блока до сих пор нет.

"Мишель Барнье пояснил, что усилия в виде интенсивных переговоров продолжаются, но соглашение еще не достигнуто. Предметом обсуждения остаются некоторые ключевые вопросы, в частности решение того, как избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией", - говорится в заявлении по итогам заседания 27 министров ЕС.

В Лондоне представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что переговоры в Брюсселе продолжались всю ночь до раннего утра понедельника и будут продолжаться дальше, но он предупредил: "Все еще имеются существенные проблемы, которые нужно преодолеть".

Источник в британском правительстве сообщил, что если в этом месяце еще и остался шанс на внеочередной саммит ЕС, чтобы подписать соглашение о выходе Великобритании из блока, то сделка должна быть готова до среды.

Если в ноябре не удастся достичь соглашения, то кризис с Brexit может затянуться до очередного саммита ЕС 13 декабря. Это резко сократило бы время, в течение которого Мэй должна будет провести сделку через британский парламент до дня Brexit 29 марта.

Напомним, Тереза Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

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