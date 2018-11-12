ЗМІ: шанси на угоду щодо Brexit цього місяця згасають
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Шанси на те, що угода щодо Brexit буде узгоджена між Великою Британією і ЄС цього місяця, стали ще більш мізерними після того, як у понеділок без прориву завершилося чергове засідання ЄС щодо цього питання. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Головний переговірник Європейського Союзу Мішель Барньє повідомив міністрам з країн-членів ЄС, що угоди щодо виходу Великої Британії з блоку досі немає.
"Мішель Барньє пояснив, що зусилля у вигляді інтенсивних переговорів тривають, але угода ще не досягнута. Предметом обговорення залишаються деякі ключові питання, зокрема вирішення того, як уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією і Північною Ірландією", - йдеться у заяві за підсумками засідання 27 міністрів ЄС.
У Лондоні представник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей заявив, що переговори у Брюсселі тривали всю ніч до раннього ранку понеділку і триватимуть далі, але він попередив: "Все ще є істотні проблеми, які потрібно подолати".
Джерело у британському уряді повідомило, що якщо цього місяця ще й залишився шанс на позачерговий саміт ЄС, щоб підписати угоду про вихід Великої Британії з блоку, то вона повинна бути готова до середи.
Якщо у листопаді не вдасться досягти угоди, то криза з Brexit може затягнутися до чергового саміту ЄС 13 грудня. Це різко скоротило б час, протягом якого Мей повинна буде провести угоду через британський парламент до дня Brexit 29 березня.
Нагадаємо, Тереза Мей відмовилася від екстреного засідання уряду, де повинні були затвердити угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу.