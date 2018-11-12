ЗМІ: шанси на угоду щодо Brexit цього місяця згасають

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Шанси на те, що угода щодо Brexit буде узгоджена між Великою Британією і ЄС цього місяця, стали ще більш мізерними після того, як у понеділок без прориву завершилося чергове засідання ЄС щодо цього питання. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.