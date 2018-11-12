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ЗМІ: шанси на угоду щодо Brexit цього місяця згасають

Київ • УНН

 • 8278 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Шанси на те, що угода щодо Brexit буде узгоджена між Великою Британією і ЄС цього місяця, стали ще більш мізерними після того, як у понеділок без прориву завершилося чергове засідання ЄС щодо цього питання. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Головний переговірник Європейського Союзу Мішель Барньє повідомив міністрам з країн-членів ЄС, що угоди щодо виходу Великої Британії з блоку досі немає.

"Мішель Барньє пояснив, що зусилля у вигляді інтенсивних переговорів тривають, але угода ще не досягнута. Предметом обговорення залишаються деякі ключові питання, зокрема вирішення того, як уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією і Північною Ірландією", - йдеться у заяві за підсумками засідання 27 міністрів ЄС.

У Лондоні представник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей заявив, що переговори у Брюсселі тривали всю ніч до раннього ранку понеділку і триватимуть далі, але він попередив: "Все ще є істотні проблеми, які потрібно подолати".

Джерело у британському уряді повідомило, що якщо цього місяця ще й залишився шанс на позачерговий саміт ЄС, щоб підписати угоду про вихід Великої Британії з блоку, то вона повинна бути готова до середи.

Якщо у листопаді не вдасться досягти угоди, то криза з Brexit може затягнутися до чергового саміту ЄС 13 грудня. Це різко скоротило б час, протягом якого Мей повинна буде провести угоду через британський парламент до дня Brexit 29 березня.

Нагадаємо, Тереза ​​Мей відмовилася від екстреного засідання уряду, де повинні були затвердити угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу.

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